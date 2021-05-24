Евро-2020
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#Евро-2020

В «Лужниках» появится фан-зона для просмотра матчей Евро-2020

9 минут назад

Фан-зона откроется в день старта Евро-2020. Одной из мер безопасности станет предварительная регистрация на посещение.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев подтвердил: «На фан-зону у нас будет открыта регистрация для всех желающих, а также для СМИ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира. В Москве игр не будет.

Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.

Источник:
«Чемпионат»
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