В «Лужниках» появится фан-зона для просмотра матчей Евро-2020

Фан-зона откроется в день старта Евро-2020. Одной из мер безопасности станет предварительная регистрация на посещение.

Руководитель департамента спорта Москвы Алексей Кондаранцев подтвердил: «На фан-зону у нас будет открыта регистрация для всех желающих, а также для СМИ».

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2020 года. Санкт-Петербург примет семь матчей турнира. В Москве игр не будет.

Россия сыграет в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.