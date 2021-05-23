Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»

Луис Суарес в «Барселоне»:

Шесть лет.

283 матча.

195 голов.

Титулов чемпиона Испании – 🏆 🏆 🏆 🏆.

Прошлым летом «Барселона» продала Суареса в «Атлетико». Его статистика в новом клубе:

38 матчей.

21 гол.

Один титул чемпиона Испании – 🏆.

Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру в составах этих клубов. До него это удавалось Давиду Вилье (в сумме – 3 титула) и Арде Турану (3).