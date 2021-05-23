Луис Суарес
Атлетико
Примера
Барселона
Поделиться:
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»
0
- Шесть лет.
- 283 матча.
- 195 голов.
- Титулов чемпиона Испании – 🏆 🏆 🏆 🏆.
Прошлым летом «Барселона» продала Суареса в «Атлетико». Его статистика в новом клубе:
- 38 матчей.
- 21 гол.
- Один титул чемпиона Испании – 🏆.
Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру в составах этих клубов. До него это удавалось Давиду Вилье (в сумме – 3 титула) и Арде Турану (3).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые