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Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру вместе с «Барселоной» и «Атлетико»

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Луис Суарес в «Барселоне»:

  • Шесть лет.
  • 283 матча.
  • 195 голов.
  • Титулов чемпиона Испании – 🏆 🏆 🏆 🏆.

Прошлым летом «Барселона» продала Суареса в «Атлетико». Его статистика в новом клубе:

  • 38 матчей.
  • 21 гол.
  • Один титул чемпиона Испании – 🏆.

Суарес стал третьим игроком, который брал Примеру в составах этих клубов. До него это удавалось Давиду Вилье (в сумме – 3 титула) и Арде Турану (3).

Источник:
твиттер La Liga En Números
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