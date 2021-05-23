Фанат «Атлетико» погиб в машине, празднуя чемпионство. Ему было 14 лет. Клуб выразил соболезнования

22 мая «Атлетико» выиграло 11-е чемпионство. После этого в центре Мадрида победу праздновали более двух тысяч фанатов. Полиция использовала подкрепление и дроны, чтобы держать толпу под контролем.

В этой ситуации не обошлось без происшествий. На подземной автостоянке в центре Мадрида погиб 14-летний фанат. Что об этом известно:

1. Reuters пишет, что он ехал в машине на празднование чемпионства вместе с родителями и друзьями, высунулся из машины и ударился головой об стену. Медики пытались реанимировать его около часа, но мальчик умер от остановки сердца.

2. Sports NDTV дополняет: сердце остановилось после черепно-мозговой травмы.

Полиция Мадрида расследует это происшествие. «Атлетико» уже выразил соболезнования:

«Встревожены печальными новостями о смерти нашего молодого болельщика. Мы выражаем поддержку семье в этот ужасный момент».