Примера
Реал
Вильярреал
«Реал» победил «Вильярреал» благодаря голу Модрича в добавленное время
2 часа назад
Так прошел матч 38-го тура Примеры:
«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице. В следующем сезоне он выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.
Отставание от «Атлетико», который выиграл Примеру, составило два очка. «Реал» становился чемпионом Испании в прошлом сезоне.
«Вильярреал» занял седьмое место. Это дает право сыграть в квалификации Лиги конференций.
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