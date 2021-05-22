«Реал» победил «Вильярреал» благодаря голу Модрича в добавленное время

«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице. В следующем сезоне он выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Отставание от «Атлетико», который выиграл Примеру, составило два очка. «Реал» становился чемпионом Испании в прошлом сезоне.

«Вильярреал» занял седьмое место. Это дает право сыграть в квалификации Лиги конференций.