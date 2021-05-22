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#Примера #Реал #Вильярреал

«Реал» победил «Вильярреал» благодаря голу Модрича в добавленное время

2 часа назад

Так прошел матч 38-го тура Примеры:

Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 87
Модрич 90
2:1
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Пино 20

«Реал» набрал 84 очка и занял второе место в турнирной таблице. В следующем сезоне он выступит в групповом этапе Лиги чемпионов.

Отставание от «Атлетико», который выиграл Примеру, составило два очка. «Реал» становился чемпионом Испании в прошлом сезоне.

«Вильярреал» занял седьмое место. Это дает право сыграть в квалификации Лиги конференций.

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Источник:
Гол.ру
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