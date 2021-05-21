Полиция арестовала восемь человек из-за расистских оскорблений игрока «Тоттенхэма» в сети

Дело о расистских оскорблениях ведет лондонская полиция. Его открыли после матча «Тоттенхема» и «Манчестер Юнайтед» 11 апреля.

Неназванный игрок «Тоттенхэма» во время игры подвергся «крайне оскорбительным и расистским высказываниям» в сети.

Высказывания отследили через онлайн-платформу, запущенную в начале апреля «Манчестер Юнайтед». Болельщики через специальную форму рассказывают о случаях оскорблений в футболе, а клуб передает их лиге и полиции.

Всего в деле 12 фигурантов. Соцсети сотрудничали с полицией, поэтому она идентифицировала анонимных пользователей. Sky Sports пишет, что восемь фигурантов арестованы.

В 2021 году в Англии особо активно обсуждается тема расизма в соцсетях. С начала года несколько игроков «МЮ» получили угрозы через инстаграм. После этого инстаграм ужесточил политику.