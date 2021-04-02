«Манчестер Юнайтед» запустил прием жалоб болельщиков на расизм. Их получают через онлайн-форму

«Манчестер Юнайтед» начал кампанию See Red против дискриминации. Ее главная особенность – возможность рассказать через клуб о случаях расизма и других видах дискриминации.

Для этого «МЮ» создал форму на сайте, которую может заполнить любой желающий.

В ней крепят скриншот с оскорблением, указывают платформу, где появилось оскорбительное сообщение, и сообщают другие подробности.

«МЮ» заверил, что передаст жалобы Премьер-лиге и «соответствующим органам».

В «Манчестер Юнайтед» подчеркивают, что этой кампанией не просто информируют о равенстве, а призывают к действиям. «У бездействия есть последствия. Мы должны заявлять об этом. Мы не должны этого терпеть. Если вы видите это или читаете об этом – сообщите об этом», – сказал Ричард Арнольд, управляющий директор «МЮ».

See Red буквально переводится как «видеть красный». Но у фразы есть и другой перевод – «быть в ярости».

В начале 2021-го соцсети попали под очередную волну критики из-за дискриминационных постов. Тогда темнокожие игроки из АПЛ, среди которых футболисты «МЮ» Аксель Туанзебе, Маркус Рэшфорд, Антони Марсьяль, получили угрозы через инстаграм. На фоне критики инстаграм объявил об изменении политики и пообещал удалять аккаунты за угрозы.