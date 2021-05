ESPN наймет женщину-комментатора для регулярной работы на играх НХЛ. Это будет первый случай в истории лиги

Лия Хекстолл станет постоянным комментатором ESPN в новом сезоне НХЛ. Раньше женщин не нанимали на такую позицию.

Информация пока неофициальная – о назначении говорят инсайды The New York Post и The Athletic. ESPN от комментариев отказался – не подтверждал контракт с Хекстолл и не опровергал.