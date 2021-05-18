Лия Хекстолл
НХЛ
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#Лия Хекстолл #НХЛ

ESPN наймет женщину-комментатора для регулярной работы на играх НХЛ. Это будет первый случай в истории лиги

5 часов назад

Лия Хекстолл станет постоянным комментатором ESPN в новом сезоне НХЛ. Раньше женщин не нанимали на такую позицию. 

Информация пока неофициальная – о назначении говорят инсайды The New York Post и The Athletic. ESPN от комментариев отказался – не подтверждал контракт с Хекстолл и не опровергал.

Женщины уже комментировали матчи НХЛ на английском, но нерегулярно. Среди наиболее известных случаев:

  • В 2009 году Шери Росс стала первым комментатором на ТВ, проработавшей полный матч НХЛ. Назначение произошло из-за того, что основной ведущий отсутствовал по семейным причинам.
  • В 2020-м впервые в истории лиги на матчах работали команды, полностью состоящие из женщин. Это было акцией к Международному женскому дню.

Особенность контракта Хекстолл в том, что она станет регулярным комментатором. Но точное число игр с ее участием пока неизвестно.

У нее 17-летний опыт работы в хоккее. В 2020 году она стала первой женщиной, которая вела трансляцию НХЛ в Канаде. В 2019-м – первой женщиной-комментатором мужского чемпионата NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта).

Хекстолл 40 лет. Она двоюродная сестра бывшего вратаря «Филадельфии» Рона Хесктолла. Сейчас он гендменеджер «Питтсбурга».

ESPN заключил с НХЛ контракт на трансляцию семи сезонов – с сезона-2021/22. Канал не показывал матчи НХЛ с 2004 года.

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