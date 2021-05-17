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«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром
7 часов назад
Во французской Лиге 1 осталось сыграть последний тур.
- Лидирует «Лилль» с 80 очками, у «ПСЖ» – 79, у «Монако» – 77.
- Матчи: «Анжер» – «Лилль», «Брест» – «ПСЖ», «Ланс» – «Монако».
При равенстве очков считается разница мячей, в ней есть преимущество у «ПСЖ» (+56). У «Лилля» – плюс 40, у «Монако» – плюс 34.
- «Лилль» станет чемпионом, если выиграет. При ничьей – нужна потеря очков «ПСЖ». При поражении – проигрыш «ПСЖ» и, если и победа «Монако», то не очень крупная.
- «ПСЖ» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Лилля». Или играть вничью и рассчитывать на поражение «Лилля».
- «Монако» для чемпионство нужно: дождаться поражений «Лилля» и «ПСЖ», самим выиграть крупно и опередить «Лилль» по разнице.
Последний тур состоится 23 мая.
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