«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром

Во французской Лиге 1 осталось сыграть последний тур.

При равенстве очков считается разница мячей, в ней есть преимущество у «ПСЖ» (+56). У «Лилля» – плюс 40, у «Монако» – плюс 34.

«Лилль» станет чемпионом, если выиграет. При ничьей – нужна потеря очков «ПСЖ». При поражении – проигрыш «ПСЖ» и, если и победа «Монако», то не очень крупная.

«ПСЖ» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Лилля». Или играть вничью и рассчитывать на поражение «Лилля».

«Монако» для чемпионство нужно: дождаться поражений «Лилля» и «ПСЖ», самим выиграть крупно и опередить «Лилль» по разнице.

Последний тур состоится 23 мая.