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#Лига 1 #ПСЖ #Монако #Лилль

«Монако» с Головиным сохраняет теоретические шансы на чемпионство перед последним туром

7 часов назад

Во французской Лиге 1 осталось сыграть последний тур.

При равенстве очков считается разница мячей, в ней есть преимущество у «ПСЖ» (+56). У «Лилля» – плюс 40, у «Монако» – плюс 34.

  • «Лилль» станет чемпионом, если выиграет. При ничьей – нужна потеря очков «ПСЖ». При поражении – проигрыш «ПСЖ» и, если и победа «Монако», то не очень крупная.
  • «ПСЖ» нужно побеждать и надеяться на потерю очков «Лилля». Или играть вничью и рассчитывать на поражение «Лилля».
  • «Монако» для чемпионство нужно: дождаться поражений «Лилля» и «ПСЖ», самим выиграть крупно и опередить «Лилль» по разнице.

Последний тур состоится 23 мая.

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