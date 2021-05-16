Александр Головин
Лига 1
Монако
Ренн
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#Александр Головин #Лига 1 #Ренн #Монако

Головин забил гол и сделал ассист за 29 минут матча против «Ренна»

вчера, 22:36

«Монако» забил «Ренну» два гола за первые полчаса матча. В обоих поучаствовал Александр Головин. Сначала он сделал результативный пас, а потом забил сам.

Головин забил пять голов и отдал девять голевых передач в сезоне Лиги 1. Это его лучший сезон в карьере по статистике голов и ассистов.

Головину 24 года. Transfermarkt оценивает его в 23 миллиона евро. Контракт Головина с «Монако» действует до лета 2024 года.

Матч завершен
Монако
Монако
Бен-Йеддер 16
Головин 29
2:1
Матч завершен
Ренн
Ренн
Бурижо 68
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