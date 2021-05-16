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Лига 1
Монако VS Ренн
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Монако - Ренн: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Монако
Монако
-:-
Монако - Ренн: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Ренн
Ренн
Лига 1, 37 тур
Лига 1,
37 тур
Франция
16 мая 2021, 22:00 МСК
16.05.2021, 22:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Монако
мин
-
Йоветич
Стеван Йоветич
40
Леком
Бенжамин Леком
12
Энрике
Каю Энрике
29
Дисаси
Аксель Дисаси
32
Бадьяшиль
Бенуа Бадьяшиль
29
Сидибе
Джибриль Сидибе
8
Чуамени
Орельен Чуамени
36
Фофана
Юссуф Фофана
17
Головин
Александр Головин
37
Диоп
Софьян Диоп
31
Фолланд
Кевин Фолланд
Запасные
30
Манноне
Вито Манноне
-
26
Агилар
Рубен Агилар
-
34
Матсима
Крислен Матсима
-
44
Фабрегас
Сеск Фабрегас
-
2
Балло-Туре
Фоде Балло-Туре
-
27
Дьятта
Крепин Дьятта
-
36
Матацо
Элиот Матацо
-
12
Бен-Йеддер
Виссам Бен-Йеддер
-
38
Мийо
Энцо Мийо
-
Ренн
мин
16
Гомис
Альфред Гомис
31
Трюффер
Адриен Трюффер
3
Да Силва
Дамьен Да Силва
6
Агер
Наиф Агер
27
Траоре
Хамари Траоре
20
Тайт
Флавьен Тайт
7
Терье
Мартен Терье
15
Н'Зонзи
Стивен Н'Зонзи
14
Бурижо
Бенжамен Бурижо
10
Камавинга
Эдуардо Камавинга
9
Гирасси
Серу Гирасси
Запасные
1
Салин
Ромэйн Салин
-
5
Дальберт
Дальберт
-
17
Мауасса
Файто Мауасса
-
4
Нямси
Жерзино Нямси
-
28
Мартен
Жонас Мартен
-
23
Эну
Адриен Эну
-
22
дель Кастильо
Ромен дель Кастильо
-
12
Леа Силики
Джеймс Леа Силики
-
Прошлые матчи
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2 : 1
Монако
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
22:00
Ренн
2
Монако
1
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3 : 2
Ренн
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
18:00
Монако
3
Ренн
2
01.05.2019
01 мая 2019
ср
20:00
Ренн
2 : 2
Монако
01.05.2019
01 мая 2019
ср
20:00
Ренн
2
Монако
2
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1 : 2
Ренн
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
18:00
Монако
1
Ренн
2
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:45
Ренн
1 : 1
Монако
04.04.2018
04 апр. 2018
ср
19:45
Ренн
1
Монако
1
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Монако
2 : 1
Ренн
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
22:50
Монако
2
Ренн
1
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Ренн
2 : 3
Монако
20.05.2017
20 мая 2017
сб
22:00
Ренн
2
Монако
3
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
Монако
3 : 0
Ренн
17.09.2016
17 сент. 2016
сб
18:00
Монако
3
Ренн
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
22:00
Ренн
1 : 1
Монако
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
22:00
Ренн
1
Монако
1
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
15:00
Монако
1 : 1
Ренн
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
15:00
Монако
1
Ренн
1
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:00
Монако
1 : 1
Ренн
18.04.2015
18 апр. 2015
сб
21:00
Монако
1
Ренн
1
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
21:00
Монако
3 : 1
Ренн
11.02.2015
11 февр. 2015
ср
21:00
Монако
3
Ренн
1
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:00
Ренн
2 : 0
Монако
29.11.2014
29 нояб. 2014
сб
22:00
Ренн
2
Монако
0
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:00
Ренн
0 : 1
Монако
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
21:00
Ренн
0
Монако
1
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
19:00
Монако
2 : 0
Ренн
30.11.2013
30 нояб. 2013
сб
19:00
Монако
2
Ренн
0
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1 : 0
Ренн
24.04.2011
24 апр. 2011
вс
18:00
Монако
1
Ренн
0
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
21:00
Ренн
1
Монако
0
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ренн
1 : 0
Монако
06.03.2010
06 марта 2010
сб
21:00
Ренн
1
Монако
0
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монако
1 : 0
Ренн
16.12.2009
16 дек. 2009
ср
21:00
Монако
1
Ренн
0
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Монако
3 : 1
Ренн
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Монако
3
Ренн
1
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Головину нельзя играть против Словении из-за «Монако» и коронавируса. Похоже, все законно, но не совсем честно
#Александр Головин
19 марта, 23:01
Хет-трик (!) Головина во Франции. Разорвал последнюю команду Лиги 1, клуб показал его трансформацию из аниме
1
#Александр Головин
07 февраля, 18:53
1
«Монако» показал интервью Головина в самолете. Вместо микрофона – 🍌
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07 января, 16:16
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05 марта, 22:19
Головин вышел в старте за «Монако» в четырех матчах Лиги 1. Со скамейки – восемь раз
04 марта, 00:00
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01 марта, 17:09
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28 февраля, 17:10
Головин пропустил матч с «Лорьяном» из-за травмы. В прошлом туре он оформил хет-трик
14 февраля, 15:49
«Монако» выиграл матч Кубка, Головин вышел на замену в конце
10 февраля, 20:09
Головин сделал первый хет-трик в карьере
07 февраля, 18:40