Суперкубок Англии
Манчестер Сити
Лестер
#Суперкубок Англии #Манчестер Сити #Лестер
Поделиться:

Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»

0

«Лестер» выиграл Кубок Англии, обыграв «Челси» в финале турнира.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ.

«Ман Сити» встретится с «Лестером» в Суперкубке-2021.

«Лестер» последний раз играл в Суперкубке в 2016 году – уступил 1:2 «МЮ», несмотря на гол Варди. В 1971-м «Лестер» выиграл Суперкубок у «Ливерпуля», хотя не был ни чемпионом, ни обладателем Кубка, но сыграл в матче по решению ФА.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Суперкубок Англии
#Манчестер Сити
#Лестер