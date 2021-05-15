Суперкубок Англии
Манчестер Сити
Лестер
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Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»
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«Лестер» выиграл Кубок Англии, обыграв «Челси» в финале турнира.
Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ.
«Ман Сити» встретится с «Лестером» в Суперкубке-2021.
«Лестер» последний раз играл в Суперкубке в 2016 году – уступил 1:2 «МЮ», несмотря на гол Варди. В 1971-м «Лестер» выиграл Суперкубок у «Ливерпуля», хотя не был ни чемпионом, ни обладателем Кубка, но сыграл в матче по решению ФА.
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