Суперкубок Англии
Манчестер Сити
Лестер
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#Суперкубок Англии #Манчестер Сити #Лестер

Суперкубок Англии разыграют «Манчестер Сити» и «Лестер». 5 лет назад в этом турнире «Лестер» проиграл «МЮ»

вчера, 21:21

«Лестер» выиграл Кубок Англии, обыграв «Челси» в финале турнира.

Ранее «Манчестер Сити» выиграл АПЛ.

«Ман Сити» встретится с «Лестером» в Суперкубке-2021.

«Лестер» последний раз играл в Суперкубке в 2016 году – уступил 1:2 «МЮ», несмотря на гол Варди. В 1971-м «Лестер» выиграл Суперкубок у «Ливерпуля», хотя не был ни чемпионом, ни обладателем Кубка, но сыграл в матче по решению ФА.

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