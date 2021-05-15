«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса

«Челси» и «Лестер» встречались в финале Кубка Англии на «Уэмбли». Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс ударом из-за пределов штрафной. В конце игры автогол Моргана был отменен, так как ранее в офсайде оказался Чиллуэлл.

«Лестер» победил и впервые завоевал трофей Кубка Англии.