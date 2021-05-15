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«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса
вчера, 21:09
«Челси» и «Лестер» встречались в финале Кубка Англии на «Уэмбли». Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс ударом из-за пределов штрафной. В конце игры автогол Моргана был отменен, так как ранее в офсайде оказался Чиллуэлл.
«Лестер» победил и впервые завоевал трофей Кубка Англии.
- «Челси» до этого 14 раз играл в финалах – выиграл восемь.
- «Лестер» вышел в финал впервые с 1969 года. До этого матча у него было четыре финала и все проигранные.
- Победитель Кубка Англии обеспечивает себе место в группе Лиги Европы. Но «Челси» и «Лестер» продолжают сражение за зону Лиги чемпионов.
- Через несколько дней «Челси» и «Лестер» встретятся в чемпионате.
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