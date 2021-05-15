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#Кубок Англии #Челси #Лестер

«Лестер» победил «Челси» в финале Кубка Англии благодаря голу Тилеманса

вчера, 21:09

«Челси» и «Лестер» встречались в финале Кубка Англии на «Уэмбли». Единственный гол в матче забил Юри Тилеманс ударом из-за пределов штрафной. В конце игры автогол Моргана был отменен, так как ранее в офсайде оказался Чиллуэлл.

«Лестер» победил и впервые завоевал трофей Кубка Англии.

Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Лестер Сити
Лестер
Тилеманс 63
  • «Челси» до этого 14 раз играл в финалах – выиграл восемь.
  • «Лестер» вышел в финал впервые с 1969 года. До этого матча у него было четыре финала и все проигранные.
  • Победитель Кубка Англии обеспечивает себе место в группе Лиги Европы. Но «Челси» и «Лестер» продолжают сражение за зону Лиги чемпионов.
  • Через несколько дней «Челси» и «Лестер» встретятся в чемпионате.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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