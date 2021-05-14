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#Ливерпуль #АПЛ #Манчестер Юнайтед

«Ливерпуль» забил четыре гола в ворота «МЮ». Фирмино оформил дубль

8 часов назад

«Ливерпуль» выиграл у «МЮ» со счетом 4:2. Роберто Фирмино – автор победного дубля.

Теперь «Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на четыре очка. При этом он имеет матч в запасе. «Челси» проведет в АПЛ еще две игры.

«МЮ» занимает второе место. За 36 матчей АПЛ команда набрала 70 очков. «МЮ» проиграл в чемпионате дважды подряд. Клуб проводил четыре матча в разных турнирах за восемь дней.

Турнирная таблица АПЛ

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 10
Рэшфорд 68
2:4
Матч завершен
Ливерпуль
Ливерпуль
Жота 34
Фирмино 45
Фирмино 47
Салах 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что было перед матчем
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