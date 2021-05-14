«Ливерпуль» забил четыре гола в ворота «МЮ». Фирмино оформил дубль

«Ливерпуль» выиграл у «МЮ» со счетом 4:2. Роберто Фирмино – автор победного дубля.

Теперь «Ливерпуль» отстает от идущего четвертым «Челси» на четыре очка. При этом он имеет матч в запасе. «Челси» проведет в АПЛ еще две игры.

«МЮ» занимает второе место. За 36 матчей АПЛ команда набрала 70 очков. «МЮ» проиграл в чемпионате дважды подряд. Клуб проводил четыре матча в разных турнирах за восемь дней.

Турнирная таблица АПЛ