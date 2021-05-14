Александр Головин
Кубок Франции
Монако
ГФА 74
Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил
8 часов назад
«Монако» разгромно выиграл у клуба «ГФА 74» (5:1). Это команда из четвертого дивизиона Франции, которая дошла до полуфинала Кубка Франции.
Александр Головин вышел на замену на 71-й минуте. На 81-й минуте он стал автором гола – сделал счет 5:1 в пользу «Монако».
В этом сезоне Лиги 1 Головин имеет четыре гола и восемь передач. Он впервые в карьере забил в Кубке Франции.
В финале Кубка Франции «Монако» сыграет против «ПСЖ».
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