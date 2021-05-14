Александр Головин
Кубок Франции
Монако
ГФА 74
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#Александр Головин #Монако #ГФА 74 #Кубок Франции

Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил

8 часов назад

«Монако» разгромно выиграл у клуба «ГФА 74» (5:1). Это команда из четвертого дивизиона Франции, которая дошла до полуфинала Кубка Франции.

Александр Головин вышел на замену на 71-й минуте. На 81-й минуте он стал автором гола – сделал счет 5:1 в пользу «Монако».

В этом сезоне Лиги 1 Головин имеет четыре гола и восемь передач. Он впервые в карьере забил в Кубке Франции.

В финале Кубка Франции «Монако» сыграет против «ПСЖ».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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