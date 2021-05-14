Головин забил в полуфинале Кубка Франции. «Монако» разгромно победил

«Монако» разгромно выиграл у клуба «ГФА 74» (5:1). Это команда из четвертого дивизиона Франции, которая дошла до полуфинала Кубка Франции.

Александр Головин вышел на замену на 71-й минуте. На 81-й минуте он стал автором гола – сделал счет 5:1 в пользу «Монако».

В этом сезоне Лиги 1 Головин имеет четыре гола и восемь передач. Он впервые в карьере забил в Кубке Франции.

В финале Кубка Франции «Монако» сыграет против «ПСЖ».