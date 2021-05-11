Буффон летом уйдет из «Ювентуса». И пока не знает, найдет ли другой клуб

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью beIN SPORTS объявил, что не будет продлевать контракт и покинет клуб после этого сезона: «Либо я останавливаюсь, либо нахожу новый стимул. Пока не знаю, что будет: выйду я на пенсию или найду еще один захватывающий опыт. Чувствую, что «Ювентусу» я отдал все, что мог».

Буффону 43 года. В этом сезоне он провел 12 матчей и пропустил семь голов.

В «Ювентус» Буффон перешел в 2001-м году, отыграл 17 лет, перешел в «ПСЖ», но в 2019-м вновь вернулся.