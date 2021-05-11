Джанлуиджи Буффон
Серия А
Ювентус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Джанлуиджи Буффон #Ювентус #Серия А

Буффон летом уйдет из «Ювентуса». И пока не знает, найдет ли другой клуб

вчера, 15:26

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон в интервью beIN SPORTS объявил, что не будет продлевать контракт и покинет клуб после этого сезона: «Либо я останавливаюсь, либо нахожу новый стимул. Пока не знаю, что будет: выйду я на пенсию или найду еще один захватывающий опыт. Чувствую, что «Ювентусу» я отдал все, что мог».

Буффону 43 года. В этом сезоне он провел 12 матчей и пропустил семь голов.

В «Ювентус» Буффон перешел в 2001-м году, отыграл 17 лет, перешел в «ПСЖ», но в 2019-м вновь вернулся.

Еще по теме
«Милан» впервые за десять лет выиграл у «Ювентуса» в гостевом матче Серии А. И сразу разгромно
Ибрагимович травмировался в матче против «Ювентуса». Это его пятая травма за сезон
Где смотреть матч «Ювентус» – «Милан», 9 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция игры Серии А
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Джанлуиджи Буффон
#Ювентус
#Серия А