Финал Кубка России и матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в казанской школе

В казанской гимназии №175 произошла стрельба. Уже подтверждена гибель семи детей, еще около 20 человек находятся в больнице. Нападавший задержан.

РПЛ выразила соболезнования семьям погибших. Лига объявила, что матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания. Игры пройдут 16 мая.

РФС тоже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175