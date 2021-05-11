РПЛ
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#РПЛ

Финал Кубка России и матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания в память о жертвах стрельбы в казанской школе

вчера, 13:30

В казанской гимназии №175 произошла стрельба. Уже подтверждена гибель семи детей, еще около 20 человек находятся в больнице. Нападавший задержан.

РПЛ выразила соболезнования семьям погибших. Лига объявила, что матчи 30-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания. Игры пройдут 16 мая.

РФС тоже выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших. Финал Кубка России «Локомотив» – «Крылья Советов» начнется с минуты молчания в память о жертвах трагедии.

Сборная России и «Рубин» выразили соболезнования семьям погибших при стрельбе в казанской гимназии №175

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Официальный сайт РФС
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