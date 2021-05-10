«Манчестер Юнайтед» продлил контракт с Кавани на год. Это самый возрастной полевой игрок клуба

Информация официальная, новый контракт Эдинсона Кавани с «Манчестер Юнайтед» истекает в июне 2022 года. Прежний заканчивался летом 2021-го.

«Я тронут тем, насколько сильно болельщики хотели, чтобы я остался. Сделаю все, чтобы доставить им счастье и радость своими выступлениями на поле».

В начале 2021 года появились слухи о возможном уходе Кавани из «МЮ» в «Бока Хуниорс». В марте отец игрока подтвердил их. Одной из основных причин недовольства Кавани Англией стал трехматчевый бан за расизм.

В декабре 2020-го Кавани ответил другу на поздравление с победой, написав в инстаграме «спасибо, негрито».

Футбольная Ассоциация Англии посчитала это расистским постом и отстранила Кавани на три матча. При этом он утверждал, что в Уругвае, откуда он родом, «негрито» употребляется не как оскорбление.

Тем не менее Кавани продлил контракт. Ему 34 года, это самый возрастной полевой игрок «МЮ». Столько же вратарю Серхио Ромеро, старше только вратарь Ли Грант. Оба – игроки запаса.

Кавани играет за «МЮ» с октября 2020 года. За это время он провел 35 матчей, отдал пять ассистов и забил 15 голов. Из них восемь – в последних девяти матчах.