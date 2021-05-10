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#РПЛ #Спартак #Химки

«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки

вчера, 21:02

В последнем матче 29-го тура «Спартак» победил «Химки».

  • «Спартак» пропустил первым, но после удаления Максима Глушенкова остался в большинстве.
  • Он получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона на 37-й минуте.
  • В начале второго тайма «Спартак» отыгрался после гола с пенальти, а в концовке забил победный мяч.
Матч завершен
Спартак
Москва
Соболев 53
Ларссон 89
2:1
Матч завершен
Химки
Химки
Глушенков 27

«Спартак» набрал 56 очков и оторвался на четыре очка от третьего места.

Клуб завоюет как минимум бронзу. Серебряные медали и место в Лиге чемпионов «Спартак» обеспечит себе, если:

  • не проиграет в последнем туре «Ахмату».
  • если проиграет, но дождется потери очков «Локомотивом» в игре против «Урала».

Бронзовые медали помимо «Спартака» могут получить «Локомотив», «Рубин» или «Сочи». ЦСКА потерял шансы, поскольку при равенстве очков с любым из этих соперников окажется ниже по результатам личных встреч.

Матчи 30-го тура РПЛ пройдут 16 мая.

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