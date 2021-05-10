РПЛ
Спартак
Химки
«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки
вчера, 21:02
В последнем матче 29-го тура «Спартак» победил «Химки».
- «Спартак» пропустил первым, но после удаления Максима Глушенкова остался в большинстве.
- Он получил прямую красную карточку за грубую игру против Айртона на 37-й минуте.
- В начале второго тайма «Спартак» отыгрался после гола с пенальти, а в концовке забил победный мяч.
«Спартак» набрал 56 очков и оторвался на четыре очка от третьего места.
Клуб завоюет как минимум бронзу. Серебряные медали и место в Лиге чемпионов «Спартак» обеспечит себе, если:
- не проиграет в последнем туре «Ахмату».
- если проиграет, но дождется потери очков «Локомотивом» в игре против «Урала».
Бронзовые медали помимо «Спартака» могут получить «Локомотив», «Рубин» или «Сочи». ЦСКА потерял шансы, поскольку при равенстве очков с любым из этих соперников окажется ниже по результатам личных встреч.
Матчи 30-го тура РПЛ пройдут 16 мая.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые