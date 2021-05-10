«Спартак» обыграл «Химки» и обеспечили себе медали. ЦСКА финиширует вне призовой тройки

«Спартак» набрал 56 очков и оторвался на четыре очка от третьего места.

Клуб завоюет как минимум бронзу. Серебряные медали и место в Лиге чемпионов «Спартак» обеспечит себе, если:

не проиграет в последнем туре «Ахмату».

если проиграет, но дождется потери очков «Локомотивом» в игре против «Урала».

Бронзовые медали помимо «Спартака» могут получить «Локомотив», «Рубин» или «Сочи». ЦСКА потерял шансы, поскольку при равенстве очков с любым из этих соперников окажется ниже по результатам личных встреч.

Матчи 30-го тура РПЛ пройдут 16 мая.