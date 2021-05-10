Спартак - Химки: 10 мая 2021 смотреть онлайн

Спартак
Москва
-:-

Спартак - Химки: 10 мая 2021 смотреть онлайн

Химки
Химки
РПЛ, 29 тур

РПЛ,

29 тур

Россия
10 мая 2021, 19:00 МСК
10.05.2021, 19:00 МСК
понедельник
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Спартак
мин
98
Максименко
Александр Максименко
6
Айртон
Айртон
14
Джикия
Георгий Джикия
2
Жиго
Самуэль Жиго
39
Маслов
Павел Маслов
24
Промес
Квинси Промес
54
Умяров
Наиль Умяров
33
Крал
Алекс Крал
47
Зобнин
Роман Зобнин
7
Соболев
Александр Соболев
11
Ларссон
Джордан Ларссон
Запасные
32
Ребров
Артем Ребров
-
57
Селихов
Александр Селихов
-
38
Ещенко
Андрей Ещенко
-
29
Кутепов
Илья Кутепов
-
4
Хендрикс
Йоррит Хендрикс
-
56
Гапонов
Илья Гапонов
-
10
Бакаев
Зелимхан Бакаев
-
74
Маркитесов
Дмитрий Маркитесов
-
Химки
мин
22
Лантратов
Илья Лантратов
4
Идову
Брайан Идову
6
Тихий
Дмитрий Тихий
15
Данилкин
Егор Данилкин
25
Филин
Александр Филин
3
Дагерсталь
Филип Дагерсталь
87
Боженов
Кирилл Боженов
8
Глушаков
Денис Глушаков
28
Могилевец
Павел Могилевец
11
Мирзов
Резиуан Мирзов
45
Конате
Мохамед Конате
Запасные
1
Хомич
Дмитрий Хомич
-
35
Генералов
Егор Генералов
-
2
Логашов
Арсений Логашов
-
42
Тихонов
Михаил Тихонов
-
21
Камышев
Илья Камышев
-
9
Глушенков
Максим Глушенков
-
80
Жумабеков
Максим Жумабеков
-
44
Кухарчук
Илья Кухарчук
-
10
Алиев
Камран Алиев
-
0
Себай
Сенин Себай
-

Прошлые матчи

17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2 : 3
Спартак
17.10.2020 17 окт. 2020 сб 19:00
Химки
2
Спартак
3
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 15:15
Химки
0 : 3
Спартак
24.10.2009 24 окт. 2009 сб 15:15
Химки
0
Спартак
3
13.06.2009 13 июня 2009 сб 15:30
Спартак
1 : 0
Химки
13.06.2009 13 июня 2009 сб 15:30
Спартак
1
Химки
0
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 18:00
Спартак
1 : 1
Химки
09.08.2008 09 авг. 2008 сб 18:00
Спартак
1
Химки
1
29.03.2008 29 марта 2008 сб 16:45
Химки
3 : 3
Спартак
29.03.2008 29 марта 2008 сб 16:45
Химки
3
Спартак
3
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 15:00
Спартак
2 : 0
Химки
29.09.2007 29 сент. 2007 сб 15:00
Спартак
2
Химки
0
25.05.2007 25 мая 2007 пт 18:00
Химки
3 : 0
Спартак
25.05.2007 25 мая 2007 пт 18:00
Химки
3
Спартак
0

Новости

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вчера, 01:39
«Больше телевизора у нас нет». «Спартак» диссит «Матч ТВ» за фильм про Промеса – там все его косяки и фраза «сорвало дамбу»
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24 марта, 22:49
«Спартак» не забивал так много больше 20 лет – 13 голов в трех матчах. Полезнее Ларссона в РПЛ только Дзюба
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Промес забил супергол и в камеру посоветовал молчать. «Спартак» расценил: это жест хейтерам
#Квинси Промес
18 марта, 23:01
Этой зимой в РПЛ приехали футболисты из 18 стран – от Косово до Бурунди
#РПЛ
25 февраля, 19:45
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«Химки» набрали 32 очка за последние 15 туров – это лучший результат в РПЛ. Они отстают на 5 очков от призовой тройки
19 марта, 23:53
«Химки» обыграли «Рубин», забив трижды. У них восемь побед в последних десяти матчах РПЛ
19 марта, 20:59
«Спартак» забил 13 голов в трех матчах подряд. Последний раз больше было только в 1998-м
18 марта, 21:24
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Спартак» забил пять голов «Уралу» и оторвался на четыре очка от третьего места
18 марта, 20:59
Стадион «Спартака» переименован. Новое название – «Открытие Банк Арена»
18 марта, 11:59
Шамиль Газизов стал гендиректором «Уфы». 8 декабря он ушел из «Спартака»
1
16 марта, 10:30
1
«Спартак» и «Динамо» провели три матча за сезон. Семь голов – семь разных авторов
13 марта, 21:10

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