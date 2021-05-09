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«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице
вчера, 23:55
«Реал» и «Севилья» сыграли со счетом 2:2. Иван Ракитич отдал результативную передачу и реализовал пенальти во втором тайме.
При счете 1:1 судья поставил пенальти в ворота «Севильи». Потом судьи ВАР подсказали, что Милитао сыграл рукой в собственной штрафной.
Тогда получился одиннадцатиметровый в ворота «Реала», с которого и забил Ракитич. «Реал» сравнял счет на 94-й минуте, когда отличился Эден Азар. Позже гол был переписан на защитника «Севильи» Диего Карлоса.
Расклады в таблице:
- «Атлетико» – 77
- «Реал» – 75
- «Барселона» – 75
- «Севилья» – 71
Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами
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