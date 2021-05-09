«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице

«Реал» и «Севилья» сыграли со счетом 2:2. Иван Ракитич отдал результативную передачу и реализовал пенальти во втором тайме.

При счете 1:1 судья поставил пенальти в ворота «Севильи». Потом судьи ВАР подсказали, что Милитао сыграл рукой в собственной штрафной.

Тогда получился одиннадцатиметровый в ворота «Реала», с которого и забил Ракитич. «Реал» сравнял счет на 94-й минуте, когда отличился Эден Азар. Позже гол был переписан на защитника «Севильи» Диего Карлоса.

Расклады в таблице:

«Атлетико» – 77 «Реал» – 75 «Барселона» – 75 «Севилья» – 71

Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами