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#Примера #Реал #Севилья

«Реал» сыграл вничью с «Севильей». Сравнял счет на 94-й минуте, но остался на втором месте в таблице

вчера, 23:55

«Реал» и «Севилья» сыграли со счетом 2:2. Иван Ракитич отдал результативную передачу и реализовал пенальти во втором тайме.

При счете 1:1 судья поставил пенальти в ворота «Севильи». Потом судьи ВАР подсказали, что Милитао сыграл рукой в собственной штрафной.

Тогда получился одиннадцатиметровый в ворота «Реала», с которого и забил Ракитич. «Реал» сравнял счет на 94-й минуте, когда отличился Эден Азар. Позже гол был переписан на защитника «Севильи» Диего Карлоса.

Расклады в таблице:

  1. «Атлетико» – 77
  2. «Реал» – 75
  3. «Барселона» – 75
  4. «Севилья» – 71

Фернандо набрал шесть результативных действий в сезоне. «Севилья» не проигрывает матчи с его голами и пасами

Матч завершен
Реал
Мадрид
Асенсио 67
Азар 90
2:2
Матч завершен
Севилья
Севилья
Фернандо 22
Ракитич 78
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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