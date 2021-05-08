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«Динамо» не может победить в Премьер-лиге 3 матча. Сейчас – ничья с «Локо»
08 мая, 18:53
«Локомотив» – «Динамо» – 0:0. Так развивалась эта встреча:
- До встречи с «Зенитом» в прошлом туре «Локомотив» побеждал в РПЛ восемь матчей подряд. Сейчас – двухматчевая серия без побед.
- «Динамо» побеждало в РПЛ в последний раз 17 апреля. После – два поражения и ничья.
- «Локомотив» забрался на вторую строчку. У «Спартака», который идет на третьей, матч в запасе.
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