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#РПЛ #Локомотив #Динамо

«Динамо» не может победить в Премьер-лиге 3 матча. Сейчас – ничья с «Локо»

08 мая, 18:53

«Локомотив»«Динамо» – 0:0. Так развивалась эта встреча:

Матч завершен
Локомотив
Москва
0:0
Матч завершен
Динамо
Москва
  • До встречи с «Зенитом» в прошлом туре «Локомотив» побеждал в РПЛ восемь матчей подряд. Сейчас – двухматчевая серия без побед.
  • «Динамо» побеждало в РПЛ в последний раз 17 апреля. После – два поражения и ничья.
  • «Локомотив» забрался на вторую строчку. У «Спартака», который идет на третьей, матч в запасе.
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Источник:
Гол
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