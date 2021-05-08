«Бавария» в девятый раз подряд стала чемпионом Германии

«Бавария» – чемпион Германии. Она еще не сыграла свой матч в 32-м туре, но поражение от «Лейпцига» от дортмундской «Боруссии» помогло ей взять очередной трофей.

В 31 матче «Бавария» набрала 71 очко. Теперь ее соперники потеряли теоретические шансы побороться за чемпионство. Для «Баварии» это девятое чемпионство подряд.

В последний раз Бундеслиге побеждала не «Бавария» в сезоне-2011/12 – тогда чемпионом стала «Боруссия» Д.