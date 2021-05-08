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#Зенит #РПЛ #Уфа

«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей

08 мая, 16:01

«Уфа»«Зенит» – 0:0. Так развивалась эта встреча:

Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
  • «Зенит» не проигрывает в РПЛ 8 матчей подряд: 2 ничьи и 6 побед.
  • Для «Уфы» это вторая ничья подряд. Всего клуб не выигрывает три матча в чемпионате.
  • «Зенит» мог победить в этой встрече. Но Азмун не реализовал пенальти – «Уфу» спас Беленов, который в этом сезоне отбил 3 пенальти.
Источник:
Гол
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