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«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
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Главная
Футбол
Новости
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
Зенит
РПЛ
Уфа
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#Зенит
#РПЛ
#Уфа
«Зенит» сыграл вничью с «Уфой» и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 8 матчей
08 мая, 16:01
«Уфа»
–
«Зенит»
– 0:0. Так развивалась эта встреча:
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Матч завершен
Уфа
Уфа
0:0
Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
«Зенит» не проигрывает в
РПЛ
8 матчей подряд: 2 ничьи и 6 побед.
Для «Уфы» это вторая ничья подряд. Всего клуб не выигрывает три матча в чемпионате.
«Зенит» мог победить в этой встрече. Но
Азмун
не реализовал пенальти – «Уфу» спас
Беленов
, который в этом сезоне отбил 3 пенальти.
Источник:
Гол
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