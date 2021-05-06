В 11 из последних 18 финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы выходили испанские клубы

В полуфинальных матчах Лиги Европы определились финалисты. «МЮ» проиграл «Роме», но вышел в финал, а «Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и тоже сыграет в решающем матче.

В 11 из последних 18 финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы играли испанские клубы. Среди них – «Валенсия», «Севилья», «Атлетико», «Атлетик», «Эспаньол». Теперь сыграет и новая команда – «Вильярреал», она впервые в истории выйдет на финальный матч еврокубка.

В прошлом турнире победила «Севилья», в финале она обыграла «Интер» со счетом 3:2.