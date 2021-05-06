Лига Европы
Вильярреал
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Вильярреал

В 11 из последних 18 финалов Кубка УЕФА и Лиги Европы выходили испанские клубы

06 мая, 23:58

В полуфинальных матчах Лиги Европы определились финалисты. «МЮ» проиграл «Роме», но вышел в финал, а «Вильярреал» сыграл вничью с «Арсеналом» и тоже сыграет в решающем матче.

В 11 из последних 18 финалов Кубка УЕФА / Лиги Европы играли испанские клубы. Среди них – «Валенсия», «Севилья», «Атлетико», «Атлетик», «Эспаньол». Теперь сыграет и новая команда – «Вильярреал», она впервые в истории выйдет на финальный матч еврокубка.

В прошлом турнире победила «Севилья», в финале она обыграла «Интер» со счетом 3:2.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Эмери вышел в пятый финал Лиги Европы. С каждой из команд – в первый полноценный сезон
Момент, когда мы почти поверили в камбэк «Ромы» против «МЮ». Три удара в упор Де Хеа в течение минуты!
УЕФА ввел сгорание карточек в Лиге чемпионов ради звезд в финале. Клубы долго воевали за это, а Рой Кин однажды от злости чуть не закончил карьеру
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Вильярреал