Егор Яковлев будет капитаном сборной России на чемпионате мира-2021

В сборной России произошла смена капитанов:

Вадим Шипачев не поедет на турнир из-за травмы. Об этом ФХР официально объявила 5 мая.

Новым капитаном сборной на время ЧМ в Риге будет Егор Яковлев из «Металлурга».

Егоров Яковлев набрал 27 очков (8+19) по «гол+пас» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него было 3 балла (3+1) по той же системе.

В сборной России он играет с 2014 года. За это время становился чемпионом мира (2014) и победителем ОИ в 2018-м.