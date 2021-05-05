Егор Яковлев
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#Егор Яковлев

Егор Яковлев будет капитаном сборной России на чемпионате мира-2021

05 мая, 20:41

В сборной России произошла смена капитанов:

  • Вадим Шипачев не поедет на турнир из-за травмы. Об этом ФХР официально объявила 5 мая.
  • Новым капитаном сборной на время ЧМ в Риге будет Егор Яковлев из «Металлурга».

Егоров Яковлев набрал 27 очков (8+19) по «гол+пас» в регулярном чемпионате КХЛ. В плей-офф у него было 3 балла (3+1) по той же системе.

В сборной России он играет с 2014 года. За это время становился чемпионом мира (2014) и победителем ОИ в 2018-м.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
твиттер ФХР
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