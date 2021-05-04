Анхель Ди Мария
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#Анхель Ди Мария #Лига чемпионов #Манчестер Сити #ПСЖ

Ди Мария получил красную карточку в игре с «Сити». «ПСЖ» остался вдесятером при 0:2

04 мая, 23:48

твиттер «Матч ТВ»

  • Анхель Ди Мария наступил на ногу Фернандиньо и получил красную карточку. Эпизод произошел за пределами поля, когда Ди Мария готовился к вводу мяча из-за боковой линии.
  • «ПСЖ» остался в меньшинстве в ответном полуфинале ЛЧ при счете 0:2. За 21 минуту до конца основного времени «Сити» ведет 4:1 по сумме двух матчей.
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Марез 11
Марез 63
2:0
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Источник:
Гол.ру
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