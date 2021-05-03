Лига Европы
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#Лига Европы

На финал Лиги Европы в Гданьске будут допущены до 9500 фанатов

03 мая, 22:37

Такую информацию подтвердил Sky Sports. Ранее стало известно, что польские власти разрешили заполнять четверть стадиона на спортивных соревнованиях.

  • Стадион PGE Arena в Гданьске вмещает 44 тысячи зрителей.
  • Финал состоится 26 мая.
  • Билеты уже поступили в продажу. Зрители должны будут предъявить отрицательный тест на коронавирус или факт вакцинации.

В первых полуфиналах Лиги Европы «МЮ» выиграл 6:2 у «Ромы» дома, а «Арсенал» в гостях уступил «Вильярреалу» 1:2. Ответные матчи пройдут 6 мая.

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