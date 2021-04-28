Лига Европы
Гданьск примет около 11 тысяч зрителей на финале Лиги Европы. Польские власти разрешили 25% заполняемости арен
час назад
Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске на стадионе PGE Arena. Матч состоится 26 мая.
Польское правительство подтвердило: с 15 мая у открытых спортивных сооружений появится возможность разместить 25% зрителей.
Вместимость арены в Гданьске – 44 тысячи зрителей. На Евро-2012 на нем прошли четыре матча.
В полуфиналах Лиги Европы встречаются «МЮ» – «Рома» и «Вильярреал» – «Арсенал».
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