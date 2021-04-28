Лига Европы
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#Лига Европы

Гданьск примет около 11 тысяч зрителей на финале Лиги Европы. Польские власти разрешили 25% заполняемости арен

час назад

Финал Лиги Европы состоится в польском Гданьске на стадионе PGE Arena. Матч состоится 26 мая.

Польское правительство подтвердило: с 15 мая у открытых спортивных сооружений появится возможность разместить 25% зрителей.

Вместимость арены в Гданьске – 44 тысячи зрителей. На Евро-2012 на нем прошли четыре матча.

В полуфиналах Лиги Европы встречаются «МЮ»«Рома» и «Вильярреал»«Арсенал».

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