Сердар Азмун
РПЛ
Зенит
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Сердар Азмун #РПЛ #Зенит #Локомотив

Азмун впервые оформил хет-трик в РПЛ не в матче с «Уралом»

02 мая, 20:19

Сердар Азмун забил три гола в ворота «Локомотива». Это произошло с ним впервые не в матчах против «Урала».

До этого он дважды оформлял хет-трики в ворота «Урала». Один из них был в этом сезоне: «Зенит» выиграл ту игру со счетом 5:1.

Всего в этом сезоне Сердар Азмун забил 19 голов и сделал две голевые передачи. Артем Дзюба – второй бомбардир РПЛ. У него 16 голов в сезоне – и дубль в ворота «Локомотива».

Transfermarkt оценивает Азмуна в 23 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

«Локомотив» впервые в 2021 году пропустил в РПЛ первым – Дзюба забил парашютом

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Азмун 39
Азмун 45
Азмун 46
Дзюба 51
Малком 67
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Дзюба готовился к голу парашютом с первых матчей сезона. Перекидывал вратарей на тренировках и в играх
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Сердар Азмун
#РПЛ
#Зенит
#Локомотив