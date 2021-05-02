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Азмун впервые оформил хет-трик в РПЛ не в матче с «Уралом»
02 мая, 20:19
Сердар Азмун забил три гола в ворота «Локомотива». Это произошло с ним впервые не в матчах против «Урала».
До этого он дважды оформлял хет-трики в ворота «Урала». Один из них был в этом сезоне: «Зенит» выиграл ту игру со счетом 5:1.
Всего в этом сезоне Сердар Азмун забил 19 голов и сделал две голевые передачи. Артем Дзюба – второй бомбардир РПЛ. У него 16 голов в сезоне – и дубль в ворота «Локомотива».
Transfermarkt оценивает Азмуна в 23 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года.
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