Азмун впервые оформил хет-трик в РПЛ не в матче с «Уралом»

Сердар Азмун забил три гола в ворота «Локомотива». Это произошло с ним впервые не в матчах против «Урала».

До этого он дважды оформлял хет-трики в ворота «Урала». Один из них был в этом сезоне: «Зенит» выиграл ту игру со счетом 5:1.

Всего в этом сезоне Сердар Азмун забил 19 голов и сделал две голевые передачи. Артем Дзюба – второй бомбардир РПЛ. У него 16 голов в сезоне – и дубль в ворота «Локомотива».

Transfermarkt оценивает Азмуна в 23 миллиона евро. Его контракт с «Зенитом» действует до лета 2022 года.

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