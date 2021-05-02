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Артем Дзюба
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#Локомотив #РПЛ #Артем Дзюба #Зенит

«Локомотив» впервые в 2021 году пропустил в РПЛ первым – Дзюба забил парашютом

02 мая, 19:40

После зимнего перерыва «Локомотив» провел в РПЛ восемь матчей. Игра с «Зенитом» – девятая. Во всех предыдущих «Локо» забивал первым и пропустил в трех:

• «Сочи» (3:1)

• «Ростов» (4:1)

• «Тамбов» (5:2)

В матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» первым забил соперник. Это сделал Дзюба, перекинув Гилерме на 19-й минуте.

Вендел травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле через 12 минут

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Азмун 39
Азмун 45
Азмун 46
Дзюба 51
Малком 67
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56

В 2021 году «Локомотив» выиграл восемь матчей из восьми.

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Источник:
Гол.ру
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