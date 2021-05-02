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Артем Дзюба
Зенит
«Локомотив» впервые в 2021 году пропустил в РПЛ первым – Дзюба забил парашютом
02 мая, 19:40
После зимнего перерыва «Локомотив» провел в РПЛ восемь матчей. Игра с «Зенитом» – девятая. Во всех предыдущих «Локо» забивал первым и пропустил в трех:
• «Сочи» (3:1)
• «Ростов» (4:1)
• «Тамбов» (5:2)
В матче 28-го тура РПЛ против «Зенита» первым забил соперник. Это сделал Дзюба, перекинув Гилерме на 19-й минуте.
Вендел травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле через 12 минут
В 2021 году «Локомотив» выиграл восемь матчей из восьми.
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