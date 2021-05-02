Вендел травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле через 12 минут

Полузащитник «Зенита» Вендел вышел в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива», но покинул поле в начале игры из-за травмы. Вместо него на замену вышел Себастьян Дриусси.

Подробностей травмы нет. Вендел захромал и ушел с поля без помощи медицинского персонала.