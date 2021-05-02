Вендел
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#Вендел #РПЛ #Зенит #Локомотив

Вендел травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле через 12 минут

02 мая, 19:20

Полузащитник «Зенита» Вендел вышел в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива», но покинул поле в начале игры из-за травмы. Вместо него на замену вышел Себастьян Дриусси.

Подробностей травмы нет. Вендел захромал и ушел с поля без помощи медицинского персонала.

Матч завершен
Зенит
Санкт-Петербург
Дзюба 19
Азмун 39
Азмун 45
Азмун 46
Дзюба 51
Малком 67
6:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Камано 56

В этом сезоне Вендел провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.

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Источник:
Гол.ру
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