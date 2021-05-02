Вендел
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Вендел травмировался в матче с «Локомотивом» и покинул поле через 12 минут
02 мая, 19:20
Полузащитник «Зенита» Вендел вышел в стартовом составе на матч 28-го тура РПЛ против «Локомотива», но покинул поле в начале игры из-за травмы. Вместо него на замену вышел Себастьян Дриусси.
Подробностей травмы нет. Вендел захромал и ушел с поля без помощи медицинского персонала.
В этом сезоне Вендел провел в РПЛ 15 матчей, забил два гола и отдал три результативные передачи.
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