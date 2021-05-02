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Старт матча «МЮ» и «Ливерпуля» отложен на неопределенный срок. Фанаты прорвались на поле
02 мая, 17:49
Начало игры «МЮ» и «Ливерпуля» планировалось 2 мая в 18:30 по Москве. Теперь оно отложено из-за ситуации с фанатами.
Около 200 болельщиков «МЮ» прорвались на газон стадиона за два часа до начала игры. Они оставались там около часа.
Команды в это время были в отелях, главный судья не смог выйти из машины перед стадионом.
Фанаты «МЮ» протестуют против владельцев клуба. Они призывают их к продаже клуба.
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