Старт матча «МЮ» и «Ливерпуля» отложен на неопределенный срок. Фанаты прорвались на поле

Начало игры «МЮ» и «Ливерпуля» планировалось 2 мая в 18:30 по Москве. Теперь оно отложено из-за ситуации с фанатами.

Около 200 болельщиков «МЮ» прорвались на газон стадиона за два часа до начала игры. Они оставались там около часа.

Команды в это время были в отелях, главный судья не смог выйти из машины перед стадионом.

Фанаты «МЮ» протестуют против владельцев клуба. Они призывают их к продаже клуба.