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«Динамо» проиграло в РПЛ, не забив гола, во второй раз подряд
01 мая, 16:01
«Рубин» – «Динамо» – 2:0. Что известно про эту встречу:
- Это седьмая победа «Рубина» в РПЛ в весенней части сезона. Общая статистика такая: 7 побед и 2 ничьи.
- Это второе поражение «Динамо» подряд. В них клуб не забивал.
- На момент написания текста «Рубин» находится в топ-4 с 49 очками. «Динамо» расположилось на седьмой строчке (46 баллов).
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