Динамо
РПЛ
Рубин
Поделиться:
Комментарии:
0
#Динамо #РПЛ #Рубин

«Динамо» проиграло в РПЛ, не забив гола, во второй раз подряд

01 мая, 16:01

«Рубин»«Динамо» – 2:0. Что известно про эту встречу:

  • Это седьмая победа «Рубина» в РПЛ в весенней части сезона. Общая статистика такая: 7 побед и 2 ничьи.
  • Это второе поражение «Динамо» подряд. В них клуб не забивал.
  • На момент написания текста «Рубин» находится в топ-4 с 49 очками. «Динамо» расположилось на седьмой строчке (46 баллов).
Матч завершен
Рубин
Казань
Деспотович 15
Ин Бом 80
2:0
Матч завершен
Динамо
Москва
Источник:
Гол
Еще по теме
Гончаренко впервые приехал к ЦСКА после ухода – его «Краснодар» проиграл 1:3
«Динамо» не может победить в Премьер-лиге 3 матча. Сейчас – ничья с «Локо»
«Рубин» обыграл «Арсенал» – это его вторая победа в РПЛ подряд
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Динамо
#РПЛ
#Рубин