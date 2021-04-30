Амкар
ПФЛ
«Амкар» подал заявку на участие в ПФЛ. Клуб возвращается в футбол спустя три года после банкротства
59 минут назад
«Амкар» направил документы в Российский футбольный союз (РФС) и Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Пока их рассматривают, лицензирование завершится к 17 мая.
- Клуб сформирует состав, только когда заявку одобрят.
- Основным стадионом заявлен крытый манеж, резервным – «Звезда», на котором «Амкар» выступал до банкротства.
«Амкар» существовал с 1993 года по 2018-й и большую часть сезонов провел в Премьер-лиге. Его лучшим достижением было четвертое место в таблице в 2008 году и выход в финал Кубка России.
В 2018 году руководство объявило клуб банкротом и закрыло его. В апреле 2021-го «Амкар» зарегистрировали как некоммерческую организацию, клуб объявил о возвращении в профессиональный футбол.
Если заявку одобрят, то он начнет вступления в третьем по силе дивизионе России – ПФЛ. Сезон стартует в конце 2021 года.
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