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«Амкар» зарегистрирован как некоммерческая организация. Он закрылся в 2018-м, а теперь готовит возвращение в ПФЛ
02 апреля, 11:15
Министерство спорта Пермского края зарегистрировало автономную некоммерческую организацию «Амкар-Пермь». Клуб готовится к возрвщаению в профессиональный футбол.
- «Амкар» основан в 1993 году, но в 2018 руководство объявило о ликвидации команды из-за нехватки финансирования. Его основным спонсором были региональные власти.
- Долги клуба после банкротства составляли около 250 миллионов рублей.
- «Амкар» играл в РПЛ с 2004 по 2018 год. В своем последнем сезоне он финишировал 13-м.
На сайте болельщиков клуба говорится о планах заявки в ПФЛ на сезон-2021/22. Ее нужно подать до 30 апреля, после чего начнется лицензирование команды.
Сезон ПФЛ стартует в конце 2021 года, к этому моменту появятся спонсоры и сформируется состав клуба.
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