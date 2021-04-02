«Амкар» зарегистрирован как некоммерческая организация. Он закрылся в 2018-м, а теперь готовит возвращение в ПФЛ

«Амкар» основан в 1993 году, но в 2018 руководство объявило о ликвидации команды из-за нехватки финансирования. Его основным спонсором были региональные власти.

Долги клуба после банкротства составляли около 250 миллионов рублей.

«Амкар» играл в РПЛ с 2004 по 2018 год. В своем последнем сезоне он финишировал 13-м.

На сайте болельщиков клуба говорится о планах заявки в ПФЛ на сезон-2021/22. Ее нужно подать до 30 апреля, после чего начнется лицензирование команды.

Сезон ПФЛ стартует в конце 2021 года, к этому моменту появятся спонсоры и сформируется состав клуба.