«МЮ» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги Европы. Фернандеш и Кавани оформили по дублю

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» завершили матч в полуфинале Лиги Европы со счетом 6:2.

«Рома» выигрывала после первого тайма, но уже там сделала три замены из-за травм. Поменяла даже основного вратаря.

Эдинсон Кавани поучаствовал в пяти из шести голов «МЮ». Он дважды забил сам, сделал две голевые передачи и заработал пенальти.

Ответная игра «МЮ» и «Ромы» состоится 6 мая.