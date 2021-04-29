Лига Европы
Эдинсон Кавани
Манчестер Юнайтед
Рома
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#Лига Европы #Рома #Эдинсон Кавани #Манчестер Юнайтед

«МЮ» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги Европы. Фернандеш и Кавани оформили по дублю

вчера, 23:55

«Манчестер Юнайтед» и «Рома» завершили матч в полуфинале Лиги Европы со счетом 6:2.

«Рома» выигрывала после первого тайма, но уже там сделала три замены из-за травм. Поменяла даже основного вратаря.

Эдинсон Кавани поучаствовал в пяти из шести голов «МЮ». Он дважды забил сам, сделал две голевые передачи и заработал пенальти.

Ответная игра «МЮ» и «Ромы» состоится 6 мая.

Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Фернандеш 9
Кавани 48
Кавани 64
Фернандеш 71
Погба 75
Гринвуд 86
6:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 15
Джеко 34
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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