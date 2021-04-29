Лига Европы
Эдинсон Кавани
Манчестер Юнайтед
Рома
«МЮ» разгромил «Рому» в полуфинале Лиги Европы. Фернандеш и Кавани оформили по дублю
вчера, 23:55
«Манчестер Юнайтед» и «Рома» завершили матч в полуфинале Лиги Европы со счетом 6:2.
«Рома» выигрывала после первого тайма, но уже там сделала три замены из-за травм. Поменяла даже основного вратаря.
Эдинсон Кавани поучаствовал в пяти из шести голов «МЮ». Он дважды забил сам, сделал две голевые передачи и заработал пенальти.
Ответная игра «МЮ» и «Ромы» состоится 6 мая.
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