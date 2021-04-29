Локомотив
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«Локомотив» сыграет с «Динамо» на «Арене Химки». Это матч, который клуб обязан провести на нейтральном поле

2 часа назад

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 29-м туре РПЛ. Изначально матч планировался на домашнем стадионе «Локомотива».

КДК РФС наказал клуб одним матчем на нейтральном поле. Такое решение было по итогам игры «Локомотива» и «Спартака».

В ней клуб не обеспечил безопасность официальных лиц матча. «Локомотив» получил штраф в 300 тысяч рублей.

8 мая в 16:30 «Локомотив» и «Динамо» сыграют на «Арене Химки».

«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
РПЛ
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