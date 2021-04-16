Станислав Сухина
РПЛ
Футбол
Локомотив
Поделиться:
Комментарии:
0
#Станислав Сухина #РПЛ #Футбол #Локомотив

«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую

час назад

Такое наказание вынес КДК РФС.

«Оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном стадионе в другом городе. Речь идет о несоблюдении безопасности на «РЖД-Арене». Все было сделано с позволения охранника», – обозначил наказание глава КДК Артур Григорьянц.

«Локомотив» может подать апелляцию.

В августе 2020-го «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как начальник команды Станислав Сухина заходил в судейскую комнату после матча против «Ахмата». Теперь ситуация повторилась на игре против «Спартака».

Матч 29-го тура у «Локо» запланирован с «Динамо». Нейтральным полем может стать «Арена Химки».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Русский судья Лапочкин отстранен на три месяца. До этого он проходил полиграф и фигурировал в деле по Латвии
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Станислав Сухина
#РПЛ
#Футбол
#Локомотив