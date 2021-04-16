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«Локомотив» сыграет с «Динамо» на нейтральном поле из-за похода Сухины в судейскую
час назад
Такое наказание вынес КДК РФС.
«Оштрафовать «Локомотив» на 300 тыс. рублей и обязать провести матч 29-го тура на нейтральном стадионе в другом городе. Речь идет о несоблюдении безопасности на «РЖД-Арене». Все было сделано с позволения охранника», – обозначил наказание глава КДК Артур Григорьянц.
«Локомотив» может подать апелляцию.
В августе 2020-го «Локомотив» был наказан проведением одного домашнего матча на нейтральном поле условно после того, как начальник команды Станислав Сухина заходил в судейскую комнату после матча против «Ахмата». Теперь ситуация повторилась на игре против «Спартака».
Матч 29-го тура у «Локо» запланирован с «Динамо». Нейтральным полем может стать «Арена Химки».
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