Джесси Марш
Юлиан Нагельсманн
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#Джесси Марш #Юлиан Нагельсманн

Марш – новый тренер «РБ Лейпцига». Он заменит Нагельсманна

3 часа назад

Джесси Марш приходит в «РБ Лейпциг» из «Зальцбурга». До этого он уже работал в «Лейпциге» ассистентом главного тренера.

Марш заменит уходящего Юлиана Нагельсманна. Тот подписал контракт с «Баварией», который вступит в силу после окончания этого сезона.

Американцу Маршу 47 лет. Он завершил игровую карьеру в 2009 году. Играл в США, потом работал ассистентом в сборной. Тренировал клубы из США и Канады.

Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
«РБ Лейпциг»
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