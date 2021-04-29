Марш – новый тренер «РБ Лейпцига». Он заменит Нагельсманна

Джесси Марш приходит в «РБ Лейпциг» из «Зальцбурга». До этого он уже работал в «Лейпциге» ассистентом главного тренера.

Марш заменит уходящего Юлиана Нагельсманна. Тот подписал контракт с «Баварией», который вступит в силу после окончания этого сезона.

Американцу Маршу 47 лет. Он завершил игровую карьеру в 2009 году. Играл в США, потом работал ассистентом в сборной. Тренировал клубы из США и Канады.

Нагельсманн с лета станет тренером «Баварии». Контракт действует 5 лет