Бензема забил 71-й гол и сравнялся с Раулем в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Они делят четвертое место

«Реал» играет с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Гол в составе «Реала» забил Карим Бензема.

Для него это 71-й мяч в турнире. Он вошел в топ-4 бомбардиров Лиги чемпионов:

Бензема – единственный футболист из рейтинга, продолжающий играть в текущем сезоне ЛЧ. Рауль завершил карьеру, клубы остальных игроков вылетели из розыгрыша.

Бензема дебютировал в Лиге чемпионов в 2005 году, когда ему было 17 лет. Всего он провел 129 игр в турнире и забил в 53 из них.