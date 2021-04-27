Карим Бензема
Лига чемпионов
Рауль
Реал
Бензема забил 71-й гол и сравнялся с Раулем в списке лучших бомбардиров ЛЧ. Они делят четвертое место
вчера, 23:03
«Реал» играет с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов (1:1, второй тайм). Гол в составе «Реала» забил Карим Бензема.
Для него это 71-й мяч в турнире. Он вошел в топ-4 бомбардиров Лиги чемпионов:
- Криштиану Роналду – 134
- Лионель Месси – 120
- Роберт Левандовски – 73
- Рауль, Карим Бензема – 71
Бензема – единственный футболист из рейтинга, продолжающий играть в текущем сезоне ЛЧ. Рауль завершил карьеру, клубы остальных игроков вылетели из розыгрыша.
Бензема дебютировал в Лиге чемпионов в 2005 году, когда ему было 17 лет. Всего он провел 129 игр в турнире и забил в 53 из них.
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