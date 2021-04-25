«Уфа» отыгралась с 0:2 против «Сочи», но проиграла. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве

«Уфа» и «Сочи» сыграли со счетом 2:3 в 27-м туре РПЛ. «Сочи» играл в меньшинстве весь второй тайм. На 45-й минуте удалился Цаллагов.

За «Уфу» на 91-й минуте красную карточку получил Йокич. Нобоа забил победный гол с пенальти.

«Уфа» отыгралась с 0:2 на 78-й минуте. Тимур Жамалетдинов забил через пять минут после выхода на замену. Голевой пас отдал Дмитрий Сысуев, который вышел на 62-й минуте.

«Сочи» идет пятым в таблице РПЛ, «Уфа» занимает 14 место. За последние три матча «Уфа» забила восемь голов. До этого была серия из пяти игр без голов во всех турнирах.