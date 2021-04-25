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#РПЛ #Футбол #Уфа #Сочи

«Уфа» отыгралась с 0:2 против «Сочи», но проиграла. Обе команды заканчивали матч в меньшинстве

час назад

«Уфа» и «Сочи» сыграли со счетом 2:3 в 27-м туре РПЛ. «Сочи» играл в меньшинстве весь второй тайм. На 45-й минуте удалился Цаллагов. 

За «Уфу» на 91-й минуте красную карточку получил Йокич. Нобоа забил победный гол с пенальти.

«Уфа» отыгралась с 0:2 на 78-й минуте. Тимур Жамалетдинов забил через пять минут после выхода на замену. Голевой пас отдал Дмитрий Сысуев, который вышел на 62-й минуте. 

«Сочи» идет пятым в таблице РПЛ, «Уфа» занимает 14 место. За последние три матча «Уфа» забила восемь голов. До этого была серия из пяти игр без голов во всех турнирах.

Матч завершен
Уфа
Уфа
Кротов 19
Жамалетдинов 78
2:3
Матч завершен
Сочи
Сочи
Прохин 8
Заболотный 14
Нобоа 90
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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