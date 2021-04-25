Уфа - Сочи: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Уфа
Уфа
-:-

Уфа - Сочи: 25 апреля 2021 смотреть онлайн

Сочи
Сочи
РПЛ, 27 тур

РПЛ,

27 тур

Россия
25 апр. 2021, 14:00 МСК
25.04.2021, 14:00 МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Прогнозы

Предварительный состав

Уфа
мин
31
Беленов
Александр Беленов
5
Йокич
Боян Йокич
11
Милетич
Неманья Милетич
15
Плиев
Константин Плиев
55
Табидзе
Джемал Табидзе
2
Морозов
Григорий Морозов
24
Мрзляк
Филип Мрзляк
8
Бизоза
Парфе Бизоза
19
Иванов
Олег Иванов
10
Урунов
Остон Урунов
57
Кротов
Вячеслав Кротов
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
-
81
Кукушкин
Иван Кукушкин
-
4
Никитин
Алексей Никитин
-
3
Аликин
Павел Аликин
-
32
Бауэр
Мориц Бауэр
-
27
Дзантиев
Олег Дзантиев
-
7
Сысуев
Дмитрий Сысуев
-
29
Камилов
Владислав Камилов
-
22
Голубев
Артем Голубев
-
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
-
18
Андрич
Комнен Андрич
-
Сочи
мин
12
Заболотный
Николай Заболотный
13
Терехов
Сергей Терехов
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
45
Миладинович
Иван Миладинович
23
Мевля
Миха Мевля
27
Заика
Кирилл Заика
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
16
Нобоа
Кристиан Нобоа
6
Юсупов
Артур Юсупов
9
Заболотный
Антон Заболотный
Запасные
35
Джанаев
Сослан Джанаев
-
1
Адамов
Денис Адамов
-
3
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
-
24
Маммана
Эмануэль Маммана
-
87
Прохин
Данила Прохин
-
7
Пруцев
Данил Пруцев
-
98
Варданян
Эрик Варданян
-
10
Барсов
Максим Барсов
-
79
Руденко
Александр Руденко
-
17
Дуганджич
Марко Дуганджич
-

Прошлые матчи

06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020 06 нояб. 2020 пт 19:00
Сочи
1
Уфа
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1 : 1
Сочи
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 11:30
Уфа
1
Сочи
1
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0 : 0
Уфа
04.08.2019 04 авг. 2019 вс 21:30
Сочи
0
Уфа
0
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
Уфа
3 : 0
Сочи
23.03.2014 23 марта 2014 вс 9:00
Уфа
3
Сочи
0
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2 : 0
Уфа
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 17:00
Сочи
2
Уфа
0
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 16:00
Уфа
1 : 2
Сочи
01.04.2013 01 апр. 2013 пн 16:00
Уфа
1
Сочи
2
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 18:00
Сочи
2 : 1
Уфа
06.09.2012 06 сент. 2012 чт 18:00
Сочи
2
Уфа
1

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