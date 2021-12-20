Спартак
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Сочи
Болельщик «Спартака» получил семь суток ареста и бан на пять лет за зажженный стробоскоп
вчера, 20:17
«Сочи» победил «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила в Сочи 13 декабря. После матча полицейские задержали Александра Кузнецова.
Против Кузнецова был составлен административный протокол, он провел ночь в отделении полиции. После этого суд Адлера арестовал его на неделю.
Он обвиняется в грубом нарушении правил поведения зрителей. Кузнецов получил пятилетний запрет на посещение спортивных матчей.
- Baza пишет, что это один из самых крупных банов для болельщиков в российском футболе.
- Телеграм-канал «Мутко против» добавляет, что запреты на пять лет получали только пять человек.
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