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#Спартак #РПЛ #Сочи

Болельщик «Спартака» получил семь суток ареста и бан на пять лет за зажженный стробоскоп

вчера, 20:17

«Сочи» победил «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила в Сочи 13 декабря. После матча полицейские задержали Александра Кузнецова.

Против Кузнецова был составлен административный протокол, он провел ночь в отделении полиции. После этого суд Адлера арестовал его на неделю. 

Он обвиняется в грубом нарушении правил поведения зрителей. Кузнецов получил пятилетний запрет на посещение спортивных матчей. 

  • Baza пишет, что это один из самых крупных банов для болельщиков в российском футболе. 
  • Телеграм-канал «Мутко против» добавляет, что запреты на пять лет получали только пять человек.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Baza
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