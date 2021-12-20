Болельщик «Спартака» получил семь суток ареста и бан на пять лет за зажженный стробоскоп

«Сочи» победил «Спартак» в матче 18-го тура РПЛ. Игра проходила в Сочи 13 декабря. После матча полицейские задержали Александра Кузнецова.

Против Кузнецова был составлен административный протокол, он провел ночь в отделении полиции. После этого суд Адлера арестовал его на неделю.

Он обвиняется в грубом нарушении правил поведения зрителей. Кузнецов получил пятилетний запрет на посещение спортивных матчей.