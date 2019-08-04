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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Сочи
Сочи
0:0
Матч завершен
Уфа
Уфа
РПЛ, 4 тур
РПЛ,
4 тур
Россия
4 авг. 2019, 21:30 МСК
4.08.2019, 21:30 МСК
воскресенье
Алексей Сухой
Алексей Сухой
Главный Судья
Составы
Сочи
мин
13
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
35
Джанаев
Сослан Джанаев
90
7
Песегов
Евгений Песегов
62
77
Полоз
Дмитрий Полоз
84
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
55
Казаев
Ян Казаев
85
34
Маргасов
Тимофей Маргасов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
26
Калугин
Никита Калугин
90
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
19
Фролов
Евгений Фролов
92
Почивалин
Валерий Почивалин
20
Юрганов
Игорь Юрганов
90
Шакуро
Павел Шакуро
5
Померко
Алексей Померко
94
Лагатор
Душан Лагатор
10
Обухов
Владимир Обухов
87
Карапетян
Александр Карапетян
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
99
Козлов
Андрей Козлов
78
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
44
Игбун
Сильвестр Игбун
71
55
Табидзе
Джемал Табидзе
90
10
Тилль
Оливье Тилль
86
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
Запасные
16
Шафинский
Юрий Шафинский
1
Чернов
Алексей Чернов
3
Аликин
Павел Аликин
9
Ваньек
Ондрей Ваньек
22
Голубев
Артем Голубев
57
Кротов
Вячеслав Кротов
99
Емельянов
Данила Емельянов
11
Бизяк
Ловро Бизяк
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани