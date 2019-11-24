Матч завершен
Уфа
Уфа
Вомбергар 85
1:1
Матч завершен
Сочи
Сочи
Полоз 25
РПЛ, 17 тур

РПЛ,

17 тур

Россия
24 нояб. 2019, 11:30 МСК
24.11.2019, 11:30 МСК
воскресенье
Алексей Матюнин
Алексей Матюнин
Главный Судья
Составы
Уфа
мин
33
Сухов
Александр Сухов
90
5
Йокич
Боян Йокич
90
31
Беленов
Александр Беленов
90
15
Пуцко
Александр Пуцко
90
57
Кротов
Вячеслав Кротов
82
77
Алиев
Азер Алиев
90
74
Фомин
Даниил Фомин
90
8
Карп
Кэтэлин Карп
90
10
Тилль
Оливье Тилль
65
27
Неделчару
Ионуц Неделчару
90
11
Бизяк
Ловро Бизяк
82
Запасные
1
Чернов
Алексей Чернов
16
Шафинский
Юрий Шафинский
4
Никитин
Алексей Никитин
3
Аликин
Павел Аликин
9
Терентьев
Денис Терентьев
2
Круговой
Данил Круговой
22
Голубев
Артем Голубев
99
Козлов
Андрей Козлов
23
Емельянов
Данила Емельянов
32
Вомбергар
Андрес Вомбергар
85'
17
Гиоргобиани
Николай Гиоргобиани
Сочи
мин
18
Бурмистров
Никита Бурмистров
90
5
Померко
Алексей Померко
90
77
Полоз
Дмитрий Полоз
25'
25'
56
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
90
19
Фролов
Евгений Фролов
90
25
Новосельцев
Иван Новосельцев
90
45
Миладинович
Иван Миладинович
90
87
Карапетян
Александр Карапетян
77
17
Мостовой
Андрей Мостовой
90
90
Шакуро
Павел Шакуро
90
32
Мевля
Миха Мевля
50
Запасные
12
Заболотный
Николай Заболотный
20
Юрганов
Игорь Юрганов
24
Набиуллин
Эльмир Набиуллин
26
Калугин
Никита Калугин
8
Колдунов
Никита Колдунов
9
Заболотный
Антон Заболотный
21
Бахтияров
Акмаль Бахтияров