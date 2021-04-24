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Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года
час назад
25 апреля во второй раз в этом сезоне РПЛ встретятся «Спартак» и ЦСКА. В первом матче победил ЦСКА – 3:1. Ответная игра пройдет на стадионе «Спартака». Начало матча в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля 2021 года
Во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года
Котировки букмекеров:
- Победа «Спартака» – 2.40.
- Ничья – 3.44.
- Победа ЦСКА – 3.05.
Для Ивицы Олича это будет первое московское дерби в статусе главного тренера ЦСКА.
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