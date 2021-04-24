Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года

25 апреля во второй раз в этом сезоне РПЛ встретятся «Спартак» и ЦСКА. В первом матче победил ЦСКА – 3:1. Ответная игра пройдет на стадионе «Спартака». Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля 2021 года

Во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года

Котировки букмекеров:

Победа «Спартака» – 2.40.

Ничья – 3.44.

Победа ЦСКА – 3.05.

Для Ивицы Олича это будет первое московское дерби в статусе главного тренера ЦСКА.