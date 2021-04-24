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#РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

Прогноз на матч «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года

час назад

25 апреля во второй раз в этом сезоне РПЛ встретятся «Спартак» и ЦСКА. В первом матче победил ЦСКА – 3:1. Ответная игра пройдет на стадионе «Спартака». Начало матча в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля 2021 года

Во сколько начало матча «Спартак» – ЦСКА, 25 апреля 2021 года

Котировки букмекеров:

  • Победа «Спартака» – 2.40.
  • Ничья – 3.44.
  • Победа ЦСКА – 3.05.

Для Ивицы Олича это будет первое московское дерби в статусе главного тренера ЦСКА.

Спартак
Москва
-:-
ЦСКА
Москва
Источник:
Гол
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Олич не исключал переход в «Спартак», если тот предложит ему хороший контракт. Даже когда играл в ЦСКА
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