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#РПЛ #Футбол #Спартак #ЦСКА

Где смотреть матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля 2021 года

час назад

«Спартак» и ЦСКА сыграют второе дерби в этом сезоне РПЛ 25 апреля. Первое завершилось победой ЦСКА со счетом 3:1. Перед второй их встречей «Спартак» располагается на 3 строчке с 47 очками. ЦСКА – пятый, у него 46 баллов.

Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 по мск.

Статистика последних пяти встреч этих команд во всех соревнованиях: ЦСКА побеждал дважды, у «Спартака» три победы.

Спартак
Москва
-:-
ЦСКА
Москва
Источник:
Гол
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