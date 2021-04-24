Где смотреть матч РПЛ «Спартак» – ЦСКА. 25 апреля 2021 года

«Спартак» и ЦСКА сыграют второе дерби в этом сезоне РПЛ 25 апреля. Первое завершилось победой ЦСКА со счетом 3:1. Перед второй их встречей «Спартак» располагается на 3 строчке с 47 очками. ЦСКА – пятый, у него 46 баллов.

Прямую трансляцию покажет «Матч ТВ». Начало трансляции – в 16:00 по мск.

Статистика последних пяти встреч этих команд во всех соревнованиях: ЦСКА побеждал дважды, у «Спартака» три победы.