Исполком МОК одобрил изменение девиза Олимпиады. К «Быстрее, выше, сильнее» добавят «вместе»

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился расширить существующий девиз «Быстрее, выше, сильнее», добавив в конец слово «вместе».

Решение не окончательное, его пока поддержал исполком МОК. Теперь идею обсудят члены комитета, а потом вынесут на голосование. Оно пройдет через три месяца.

Нынешний девиз утвержден в 1894 году. Ближайшая Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.