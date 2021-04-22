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Исполком МОК одобрил изменение девиза Олимпиады. К «Быстрее, выше, сильнее» добавят «вместе»

вчера, 21:27

Международный олимпийский комитет (МОК) согласился расширить существующий девиз «Быстрее, выше, сильнее», добавив в конец слово «вместе».

Решение не окончательное, его пока поддержал исполком МОК. Теперь идею обсудят члены комитета, а потом вынесут на голосование. Оно пройдет через три месяца.

Нынешний девиз утвержден в 1894 году. Ближайшая Олимпиада пройдет в Токио с 23 июля по 8 августа.

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Все фото: сайт Олимпийского комитета России
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