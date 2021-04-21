Состоялась жеребьевка олимпийских турниров по футболу. Бразилия и Германия попали в одну группу у мужчин

В футбольном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио сыграют 16 команд у мужчин и 12 у женщин. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Формат мужского турнира:

четыре группы по четыре команды.

выходят по две лучшие – в четвертьфинал.

далее – полуфинал и финал.

Результаты жеребьевки: