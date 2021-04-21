Олимпиада-2020
Олимпиада
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#Олимпиада-2020 #Олимпиада

Состоялась жеребьевка олимпийских турниров по футболу. Бразилия и Германия попали в одну группу у мужчин

вчера, 12:18

В футбольном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио сыграют 16 команд у мужчин и 12 у женщин. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.

Формат мужского турнира:

  • четыре группы по четыре команды.
  • выходят по две лучшие – в четвертьфинал.
  • далее – полуфинал и финал.

Результаты жеребьевки:

Формат женского турнира:

  • три группы по четыре команды.
  • выходят два первых места плюс две лучшие из третьих мест – в четвертьфинал.
  • далее – полуфинал и финал.

Результаты жеребьевки:

  • Группа Е: Япония, Канада, Великобритания, Чили
  • Группа F: Китай, Бразилия, Замбия, Голландия
  • Группа G: Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия
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