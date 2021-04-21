Олимпиада-2020
Олимпиада
Состоялась жеребьевка олимпийских турниров по футболу. Бразилия и Германия попали в одну группу у мужчин
вчера, 12:18
В футбольном турнире на Олимпиаде-2020 в Токио сыграют 16 команд у мужчин и 12 у женщин. Олимпиада пройдет с 23 июля по 8 августа.
Формат мужского турнира:
- четыре группы по четыре команды.
- выходят по две лучшие – в четвертьфинал.
- далее – полуфинал и финал.
Результаты жеребьевки:
- Группа А: Япония, ЮАР, Мексика, Франция
- Группа В: Новая Зеландия, Южная Корея, Гондурас, Румыния
- Группа С: Египет, Испания, Аргентина, Австралия
- Группа D: Бразилия, Германия, Кот-д’Ивуар, Саудовская Аравия
Формат женского турнира:
- три группы по четыре команды.
- выходят два первых места плюс две лучшие из третьих мест – в четвертьфинал.
- далее – полуфинал и финал.
Результаты жеребьевки:
- Группа Е: Япония, Канада, Великобритания, Чили
- Группа F: Китай, Бразилия, Замбия, Голландия
- Группа G: Швеция, США, Австралия, Новая Зеландия
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