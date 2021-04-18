Лионель Месси
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#Лионель Месси #Футбол #Барселона #Кубок Испании

Месси стал первым футболистом в истории Кубка Испании, который забивал в 7 финалах турнира

5 часов назад

«Барса» разнесла «Атлетик» в финале Кубка Испании-2020/21 – 4:0. Лионель Месси сделал дубль. Он забивал в семи финалах Кубка – ни одному футболисту в истории турнира не покорялось это достижение.

  • Для Месси это шестая победа в Кубке.
  • Это его 35-й трофей. Он побил рекорд Райана Гиггза по числу трофеев в одном клубе.
  • Он 13-й сезон подряд забивает 30+ голов. В этом сезоне у него 31 мяч.
Матч завершен
Атлетик
Бильбао
0:4
Матч завершен
Барселона
Барселона
Гризманн 60
де Йонг 63
Месси 68
Месси 72
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Источник:
твиттер MisterChip
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Первый матч Месси за «Барсу» длился всего 8 минут. Зато он ждал его 11 месяцев и наслушался протестов соперника
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