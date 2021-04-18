Месси стал первым футболистом в истории Кубка Испании, который забивал в 7 финалах турнира

«Барса» разнесла «Атлетик» в финале Кубка Испании-2020/21 – 4:0. Лионель Месси сделал дубль. Он забивал в семи финалах Кубка – ни одному футболисту в истории турнира не покорялось это достижение.

Для Месси это шестая победа в Кубке.

Это его 35-й трофей. Он побил рекорд Райана Гиггза по числу трофеев в одном клубе.

Он 13-й сезон подряд забивает 30+ голов. В этом сезоне у него 31 мяч.